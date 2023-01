Serie A 2022-2023, Milan-Sassuolo: le probabili formazioni

Nuova occasione per De Ketelaere, che parte dal primo minuto. Dionisi con il dubbio Alvarez – Defrel

29-01-2023 08:39

Il Milan prova a ripartire nel lunch-match di oggi alle 12.30 contro il Sassuolo, a San Siro. Dopo il pesante 0-4 di Roma contro la Lazio, Stefano Pioli rilancia dal primo minuto Charles De Ketelaere, nella speranza di avere risposte importanti dal giocatore. Due recuperi importanti, quelli di Hernandez e Calabria. In difesa manca l’infortunato Tomori, sostituito da Kjaer. Non c’è neanche lo squalificato Bennacer, con l’opzione Krunic. Un unico dubbio per Dionisi: Defrel o Alvarez, che ha recuperato posizioni.

Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Kalulu, Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud. All.: Pioli.

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Traore; Berardi, Defrel, Laurienté. All.: Dionisi.