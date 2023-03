Serie A 2022-2023, Monza-Empoli: le formazioni ufficiali

Zanetti rinuncia a Vicario, non in ottime condizioni: c'è l'esordio di Perisan. Nessuna sorpresa tra i brianzoli

04-03-2023 14:42

Una sorpresa nelle formazioni ufficiali di Monza-Empoli, in programma oggi alle 15. Zanetti deve infatti rinunciare al portiere Vicario, non in ottime condizioni: fa il suo esordio tra i pali Perisan. Nessuna sorpresa tra i brianzoli di Palladino, con Petagna vertice avanzato, supportato da Ciurria e Caprari. In difesa leader come al solito Pablo Marì.

Vediamo le formazioni ufficiali:

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio, Caldirola, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Pessina, Sensi, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna. Allenatore Palladino.

Empoli (4-3-1-2): Perisan; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Bandinelli, Marin, Akpa Akpro; Baldanzi; Satriano, Caputo. Allenatore Zanetti.