Serie A 2022-2023, Monza-Torino: le probabili formazioni

13-08-2022 09:47

Pessina recupera e parte dalla panchina. Lukic non ci sarà e ha chiesto la cessione. La situazione, agli opposti, dei due capitani fotografa la vigilia di Monza–Torino (fischio d’inizio ore 20.45).

Il centrocampista azzurro, che nel precampionato è finito ko per la lesione a un flessore, sarà a disposizione del tecnico Giovanni Stroppa. Insieme a lui, in panchina, anche uno degli altri colpi del mercato brianzolo: Petagna. La regia sarà affidata a Barberis, l’imprevedibilità a Sensi e le giocate offensive a Caprari e Gytkjaer.

Juric, come accennato, non avrà a disposizione il suo capitano, Lukic. “Sasa ha telefonato al mister, gli ha detto che non ce l’ha affatto con lui, che anzi gli dispiace per il tecnico, che non ce l’ha con nessun compagno, con nessuno dello staff… Ha detto al mister di non convocarlo, di non contare più su di lui” ricostruisce in queste ore Tuttosport.

Monza-Torino, le probabili formazioni

Monza (3-5-2): Cragno; Marlon, A. Ranocchia, Carboni; Birindelli, Sensi, Barberis, Valoti, Carlos Augusto; Caprari, Gytkjaer. All.: Stroppa

Torino (3-4-1-2): Milinkovic; Djidji, Adopo, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Aina; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. All.: Juric.