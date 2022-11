Serie A 2022-2023, Salernitana-Cremonese: probabili formazioni

05-11-2022 08:21

Per il tredicesimo turno della Serie A, alle ore 15 si disputerà Salernitana-Cremonese all’Arechi di Salerno.

Per Nicola ballottaggio in difesa, laddove Lovato potrebbe avere la meglio su Bronn e formare il terzetto con Fazio e Daniliuc. In mediana insostituibili Coulibaly, Radovanovic e Candreva, toccherà a Bradaric e Mazzocchi presidiare le corsie laterali. Davanti rientra dal primo minuto Dia, più Bonazzoli che Piatek come compagno di reparto.

Per quanto riguarda gli ospiti, Alvini (in bilico) dovrà rinunciare a Cyriel Dessers, uscito malconcio dalla sfida contro l’Udinese. Probabile forfait anche per Chiriches, fuori da settembre per un problema muscolare. Il tecnico toscano punterà ancora sulla difesa a tre: in porta confermato Carnesecchi, con Aiwu, Hendry e Lochoshvili a proteggerlo. Sulle fasce Sernicola e Valeri agiranno ai lati di Pickel, Ascacibar e Meité. Buonaiuto dovrebbe affiancare l’unica punta Okereke.

Salernitana (3-5-2): Sepe; Fazio, Daniliuc, Gyomber (Bronn); Candreva, Coulibaly, Radovanovic, Vilhena, Mazzocchi; Bonazzoli, Piatek (Dia). All: Nicola.

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Lochshvili; Sernicola, Pickel, Ascacìbar, Meité (Castagnetti/Escalante), Valeri; Okereke, Buonaiuto (Tsadjout/Ciofani/Afena-Gyan). All: Alvini.