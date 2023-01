Serie A 2022-2023, Salernitana-Napoli: le probabili formazioni

21-01-2023 08:42

Derby campano all’Arechi oggi alle 18 tra Salernitana e Napoli. I padroni di casa hanno vissuto una settimana surreale: prima il 2-8 a Bergamo con l’Atalanta con conseguente decisione del presidente Iervolino di allontanare l’allenatore Nicola, chiamato però pochi giorni prima forse per mancanza di alternative. Settimana un po’ così anche per il Napoli dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, ma in campionato la corazzata azzurra ha ripreso decisamente a correre.

Vediamo le probabili formazioni:

SALERNITANA (4-3-3): Ochoa; Daniliuc, Lovato, Gyomber, Bradaric; Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Vilhena; Candreva, Piatek, Dia. All.: Nicola.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Elmas. All.: Spalletti.