Serie A 2022-2023: Salernitana-Sampdoria, le probabili formazioni

28-08-2022 08:15

Appaiate a quota un punto e con il medesimo andamento dopo i primi 180 minuti di campionato, sconfitta all’esordio e pareggio nella seconda giornata, Salernitana e Sampdoria si affrontano alle 18.30 all’Arechi inseguendo la prima vittoria stagionale

Per entrambe le squadre sono giorni intensi sul mercato, ma in attesa degli ultimi colpi Giampaolo e Nicola, protagonisti di una staffetta sulla panchina del Torino nel gennaio 2021, cercheranno di dare continuità alle ultime prestazioni fornite rispettivamente sul campo dell’Udinese, dove i campani non hanno però sfruttato un tempo giocato in superiorità numerica, e in casa contro la Juventus.

Di fronte si troveranno due delle tre squadre ancora a secco di gol realizzati, insieme all’Empoli: i granata puntano sull’ex Bonazzoli e sul debutto da titolare di Dia, nell Samp ancora panchina per Quagliarella e attacco affidato al duo Caputo-Sabiri.

Salernitana-Sampdoria, le probabili formazioni.

Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn, Fazio, Gyomber; Candreva, Maggiore, L. Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli. All.: D. Nicola.

Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo. All.: M. Giampaolo.