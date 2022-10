Serie A 2022-2023, Salernitana-Spezia: le probabili formazioni

22-10-2022 09:12

Il programma del sabato dell’11ª giornata di Serie A si apre con la sfida salvezza tra Salernitana e Spezia, di fronte alle 15 all’Arechi. Attualmente lontane rispettivamente cinque e quattro punti dalla zona retrocessione le squadre di Nicola e Gotti proveranno a mettere altro fieno in cascina verso l’obiettivo stagionale e a tornare ad una vittoria che manca da tre turni ai liguri, mentre i campani hanno vinto solo una delle ultime cinque partite.

Privo del grande ex Maggiore, Niciola deve sciogliere alcuni dubbi, ma Vilhena e Bonazzoli partono in vantaggio a centrocampo e in attacco su Kastanos e Piatek.

Dall’altra parte Gotti è ancora senza Bastoni e Kovalenko e conferma il felice esperimento Holm in attacco, che ha dato buoni frutti nella partita contro la Cremonese.

Salernitana-Spezia, le probabili formazioni.

Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Pirola; Candreva, Coulibaly, Radovanovic, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli. All.: D. Nicola.

Spezia (4-3-3): Dragowski; Amian, Kiwior, Caldara, Nikolaou; Agudelo, Ekdal, Bourabia; Holm, Nzola, Gyasi. All.: L. Gotti.