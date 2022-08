Serie A 2022-2023, Sampdoria-Lazio: le probabili formazioni

31-08-2022 08:16

A Marassi calcio d’inizio alle ore 18.30 tra due squadre con obiettivi diametralmente opposti. Padroni di casa in cerca della prima vittoria stagionale e ospiti invece che vogliono rimanere in vetta alla classifica.

Nelle fila della Sampdoria, Murru è sempre alle prese con le terapie, e quindi non sarà disponibile. Giampaolo, nonostante il ko di Salerno, conferma per Villar davanti alla difesa contro la Lazio.

In casa Lazio la brutta notizia per mister Sarri è che Pedro dovrà saltare la Sampdoria. Basic e Hysaj si candidano per un posto da titolare.

PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero, Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Villar; leris, Sabiri, Rincon, Djuricic; Caputo. Allenatore: Giampaolo.

LAZIO (4-3-3): Provedel, Hysai, Romagnoli, Patric, Marusic; Basic, Cataldi, Milinkovic-Savic; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson. Allenatore: Sarri.