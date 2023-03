Serie A 2022-2023, Sampdoria-Salernitana: le probabili formazioni

Blucerchiati a caccia disperata di una vittoria, ma manca Gabbiadini. Paulo Sousa conferma Ochoa in porta

05-03-2023 09:22

La Sampdoria che alle 15 attende la Salernitana ha problemi in attacco: manca infatti lo squalificato Gabbiadini. Potrebbe esserci dunque Quagliarella al fianco di Lammers, improbabile che siano titolari De Luca o Rodriguez. Dall’altra parte, la Salernitana conferma Ochoa in porta, Dia dovrebbe partire dalla panchina. Non convocato l’altro portiere Sepe a causa di problemi fisici.

Vediamo le probabili formazioni:

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Gunter, Nuytinck, Amione; Leris, Winks, Rincon, Augello; Cuisance; Quagliarella, Lammers. All.: Stankovic.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Sambia, Coulibaly, Crnigoj, Bradaric; Candreva, Kastanos; Piatek. All.: Sousa.