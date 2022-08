Serie A 2022-2023, Sassuolo-Milan: le probabili formazioni

30-08-2022 08:05

Primo turno infrasettimanale del campionato che si apre con Sassuolo-Milan alle ore 18.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Nel Sassuolo Dionisi opta invece per la strada della continuità. Al momento l’allenatore neroverde sembra aver trovato il suo 11 in attesa del recupero di Traorè e dell’arrivo di Laurienté. A centrocampo il norvegese Thorstvedt in vantaggio su Matheus Henrique. Confermato l’assetto offensivo con Kyriakopoulos nel tridente e Rogerio terzino sinistro

Il Milan torna nello stesso campo in cui ha vinto lo scudetto poco più di tre mesi fa. In vista del derby di sabato Pioli fa riposare alcuni titolari in tutti i reparti, ma non potrà contare su Rebic e Origi. Fuori causa anche i lungodegenti Ibrahimovic e Krunic. Tanto turnover per Pioli: in difesa si rivede Kjaer, che però non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. Prevista una staffetta con Gabbia



PROBABILI FORMAZIONI

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos. All. Dionisi

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, Hernandez; Pobega, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli