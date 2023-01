Serie A 2022-2023, Sassuolo-Sampdoria: le probabili formazioni

04-01-2023 09:28

Oltre a Salernitana-Milan, Sassuolo-Sampdoria è l’altro lunch match di giornata è Sassuolo-Sampdoria, in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia alle 12,30. Tra le fila neroverdi, Dionisi recupera Berardi per schierarlo dal primo minuto, insieme al tandem Laurentié-Pinamonti. Tra i blucerchiati di Dejan Stankovic, invece, niente da fare per Sabiri e Pussetto. Djuricic, il grande ex di turno, è squalificato. Là davanti spazio a Gabbiadini e al giovane Montevago.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Henrique, Traoré; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All.: Dionisi.

SAMPDORIA (3-5-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Amione; Leris, Rincon, Vieira, Augello; Montevago, Gabbiadini. All.: Stankovic.