Serie A 2022-2023, Spezia-Empoli: le probabili formazioni

14-08-2022 10:40

Si gioca questa sera allo Stadio Alberto Picco la partita della prima giornata di Serie A tra Spezia ed Empoli.

Gotti quasi sicuramente schiererà in attacco la coppia Verde-Nzola, come in Coppa Italia contro il Como. In panchina i nuovi arrivati Ekdal e Kovalenko e probabilmente anche Dragowski.

Squadra largamente rinnovata invece per Zanetti nella quale in attacco Cambiaghi è favorito su Lammers per affiancare Destro.

Spezia (3-5-2): Zoet; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Bourabia, Sala, Agudelo, Reca; Verde, Nzola.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Birindelli; Bajrami; Destro, Cambiaghi.