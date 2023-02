Serie A 2022-2023, Torino-Cremonese: le probabili formazioni

I granata possono balzare al settimo posto con una vittoria, i grigiorossi sono all'ennesima ultima spiaggia

20-02-2023 08:13

Grande occasione questa sera per il Torino di balzare al settimo posto in classifica in solitaria. Arriva infatti la Cremonese, ultima in classifica e all’ennesima ultima spiaggia. Juric non ha a disposizione Ilic, Pellegri e Zima, recupera Buongiorno che potrebbe però essere risparmiato per il derby. Aina favorito su Vojvoda. Ballardini non ha Vasquez, squalificato.

Ecco le probabili formazioni del match che comincia alle 20:45:

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Adopo, Linetty, Aina; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. All.: Juric.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Ferrari, Bianchetti; Sernicola, Pickel, Benassi, Meité, Valeri; Ciofani, Felix. All.: Ballardini.