Serie A 2022-2023, Torino-Empoli: le probabili formazioni

09-10-2022 08:55

La domenica della 9ª giornata di Serie A si apre con la delicata sfida tra Torino ed Empoli che metterà di fronte due delle squadre più in difficoltà del momento.

Granata reduci da tre sconfitte consecutive, i toscani hanno raccolto solo tre punti nelle ultime tre partite.

Juric rilancia Schuurs in difesa, ma non rischia l’ex Ricci, che parte dalla panchina dopo il lungo infortunio. Gli azzurri dell’ex Zanetti, giocatore del Toro tra il 2007 e il 2011, presentano l’altro ex Pjaca titolare sulla trequarti, in attacco ballottaggio tra Lammers e Destro.

Torino-Empoli, le probabili formazioni.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Miranchuk; Sanabria. All.: I. Juric.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Pjaca; Lammers, Satriano. All.: P. Zanetti.