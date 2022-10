Serie A 2022-2023: Torino-Juventus, le probabili formazioni

15-10-2022 10:58

Il Derby della Mole più delicato nella storia recente della Vecchia Signora. Torino e Juventus si danno appuntamento oggi (sabato 15 ottobre) allo stadio “Olimpico-Grande Torino” con fischio d’inizio alle 18. I bianconeri vengono, Sì, dalla vittoria casalinga contro il Bologna, ma anche dalla disfatta di Haifa che ha seriamente compromesso il cammino Champions.

Granata di Ivan Juric a caccia di identità, dopo il deludente 1-1 interno contro l’Empoli, colto al 90′ con Sasa Lukic. Se, da una parte, il Toro dovrà fare a meno di Sanabria e Pellegri, dall’altra Milik non è ancora al meglio e partirà dalla panchina appannaggio del tandem d’attacco Kean-Vlahovic. Ecco, allora, le probabili formazioni:

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Miranchuk. All.: Juric.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic. All.: Allegri.