Serie A 2022-2023, Torino-Milan: le probabili formazioni

30-10-2022 10:44

Prima di conquistare gli ottavi di Champions, il Milan prova a portare a 5 la striscia di successi di fila in Serie A e a tenere il passo del Napoli vittorioso nello scontro diretto.

Juric, che ha riabbracciato i tre punti dopo un mese e mezzo espugnando la Dacia Arena, dovrebbe preferire Djidji e l’ex Rodriguez a Zima e Buongiorno: Ricci sarà il faro del centrocampo, mentre Miranchuk e Vlasic sono chiamati a rifornire Pellegri, apparso in buone condizioni di forma.

In difesa Pioli, sempre più al centro del progetto societario, rilancia Tomori squalificato contro la Dinamo Zagabria, mentre al fianco di Tonali ci sarà Pobega, col cervello-Bennacer preservato per il Salisburgo: terminale d’attacco sarà Origi, che ha segnato la prima rete in rossonero contro il Monza, supportato da Leao, Messias e Brahim Diaz, mattatore contro i brianzoli e preferito a De Ketelaere.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Vojvoda, Lukic, Ricci, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Pellegri.

Allenatore: Juric.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Messias, Brahim, Leao; Origi. All. Pioli.