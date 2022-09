Serie A 2022-2023, Torino-Sassuolo: le formazioni ufficiali

17-09-2022 20:01

Il posticipo del sabato contrappone al Grande Torino appunto i granata e il Sassuolo: il Torino presenta come punto di riferimento in attacco Seck, supportato dalla fantasia balcanica di Radonjc e Vlasic, col Sassuolo che proverà a innescare in particolar modo Andrea Pinamonti, colpo del mercato estivo.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Dijdij, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Lukic, Lazaro; Radonjic, Vlasic; Seck. All. Juric

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Harroui; Laurientè, Pinamonti, D’Andrea. All. Dionisi