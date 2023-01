Serie A 2022-2023, Torino-Spezia: le probabili formazioni

15-01-2023 08:21

Torino ringalluzzito dal sacco di Milano in Coppa Italia, in casa alle 15 contro lo Spezia per proseguire nel bel momento. Mister Juric ha un solo dubbio: Miranchuk o Radonjic al fianco di Vlasic e a supporto di Sanabria. Sul fronte dello Spezia, Nzola e Gyasi sono voglioso di riscatto dopo il Lecce. Ci sono almeno tre ballottaggi: Kiwior o Caldara, Holm o Ferrer, lo stesso Gyasi oppure Verde.

Ecco le probabili formazioni del match in programma all’Olimpico Grande Torino:

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Djidij, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Lukic, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. All.: Juric.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Kiwior, Nikolaou; Holm, Bourabia, Ampadu, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola. All.: Gotti.