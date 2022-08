Serie A 2022-2023: Verona-Atalanta, le probabili formazioni

28-08-2022 08:24

Seconda trasferta stagionale per l’Atalanta, che dopo il colpo all’esordio in casa del Genoa e dopo aver fermato il Milan cerca tre punti contro l’Hellas Verona per agganciare il trenino a quota sette punti.

Alle 18.30 al Bentegodi la squadra di Gasperini dovrà pero guardarsi dalla voglia di riscatto dei gialloblù di Cioffi, a caccia della prima vittoria in campionato e finora sempre sconfitti in casa con nove gol incassati in due partite tra Bari in Coppa Italia e Napoli in campionato.

Indisponibile l’ex Piccoli il tecnico del Verona si affida ancora al duo d’attacco Henry-Lasagna, con l’ex Venezia a caccia del terzo gol consecutivo. Dall’altra parte è emergenza in difesa per la Dea dopo il grave infortunio subito da Djimsiti: in attacco Gasperini lancia dall’inizio Lookman, il nuovo acquisto Hojlund va in panchina.

Verona-Atalanta, le probabili formazioni.

Verona (3-5-2): Montipò; Coppola, Günter, Ceccherini; F. Terracciano, Ilic, Veloso, Tameze, Lazovic; Henry, Lasagna. All.: G. Cioffi.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Malinovskyi; Zapata, Lookman. All.: G. Gasperini.