Serie A 2022-2023, Verona-Fiorentina: le formazioni ufficiali

Al Bentegodi si apre il lunedì di campionato con la sfida tra i viola e gli scaligeri, a caccia di punti salvezza

27-02-2023 17:44

Il lunedì di campionato inizia con la partita tra Verona e Fiorentina, in programma alle 18:30 al Bentegodi. I padroni di casa sono a caccia di punti salvezza, i viola vogliono festeggiare il passaggio del turno in Conference League. E puntano sull’ex di turno, Barak, mentre in attacco è confermato Cabral. Zaffaroni punta ancora su Ngonge.

Ecco le formazioni ufficiali:

Hellas Verona (3-4-3): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Duda, Tameze, Doig; Lasagna, Ngonge, Lazovic. Allenatore: Zaffaroni.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodo, Quarta, Igor, Terzic; Barak, Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Cabral, Ikone. Allenatore: Italiano.