Serie A 2022-2023. Verona-Salernitana: le formazioni ufficiali

Zaffaroni si affida a Ngonge e Lazetic per accorciare su Spezia e Salernitana: i granata ripropongono il 3-5-2 con Bonazzoli titolare.

13-02-2023 18:02

Tutto pronto al Bentegodi, dove alle 18,30 ci sarà il calcio d’inizio di Verona-Salernitana.

I gialloblu hanno la grande occasione di ridurre le distanze sullo Spezia e sugli stessi campani dai quali Zaffaroni, in caso di vittoria, andrebbe rispettivamente a -2 e a -4: i veneti, che hanno perso solo contro l’Inter nelle ultime sei giornate e subito quattro sole reti, punteranno sulle palle ferme e sul forcing nei primi 45′, loro punti di forza. Nicola cambia modulo e ripropone in attacco Bonazzoli: la sei sconfitte nelle ultime otto esibizioni sono la spia di una crisi che è stata anche ambientale, dopo l’esonero rientrato in seguito alla scoppola del Gewiss.

Queste le formazioni ufficiali:

Verona: (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Coppola; Depaoli, Tameze, Duda, Doig; Ngonge, Lazovic; Gaich. All. Zaffaroni.

Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn, Troost Ekong, Pirola; Candreva, Crnigoj, Nicolussi Caviglia, Vilenha, Bradaric; Bonazzoli, Dia. All. Nicola.

Davanti a circa 19mila spettatori dirigerà il Sig. Valeri.