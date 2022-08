13-08-2022 17:48

Il Milan campione d’Italia in carica si affida a Rebic e a Diaz, non ce la fa Giroud che va in panchina. L’Udinese con Deulofeu.

Le formazioni ufficiali:

Milan (4-2-3-1): Maingnan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer; Messias, Diaz, Leao, Rebic. All.: Pioli.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Perez, Nuytinck; Soppy, Pereyra, Walace, Makengo, Masina; Deulofeu, Success. All.: Sottil.