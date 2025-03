Lookman e Gasperini, l’abbraccio che riaccende il sogno Scudetto e riporta il sereno in casa Atalanta

Juventus-Atalanta 0-4 del 09/03/2025: nel segno di Gasperini e Lookman, la Dea schianta la Vecchia Signora e si rilancia verso la corsa Scudetto

L’Atalanta scolpisce il proprio nome nella storia con una notte epica all’Allianz Stadium, travolgendo la Juventus e ridando slancio a un sogno che sembrava poter svanire. La Dea, ferita dalla cocente delusione europea e segnata dalle tensioni tra Gasperini e Lookman, si rialza con maestosa fierezza, scrollandosi di dosso ogni dissapore. Quell’errore dal dischetto, quel rigore “rubato” e le scintille tra il tecnico e il nigeriano svaniscono nell’abbraccio della notte di Torino. E non c’è nulla di strano, perché questa è “solo” un’altra fulgida conferma di tutto il bello del calcio, che con la sua impareggiabile forza, sa ribaltare il destino e azzerare le distanze.

All’Allianz Stadium, l’Atalanta incarna la bellezza e la ferocia del calcio, trasformando le cicatrici in forza inarrestabile. La squadra di Gasperini annichilisce la Juventus di Thiago Motta, con l’uomo del destino, Lookman, a sugellare il poker di un trionfo che è già nella storia. Ma più dei gol, più dell’impresa, è quell’abbraccio tra il comandante e il suo miglior guerriero a farsi simbolo tangibile e immortale: un gesto che scioglie il gelo, spezza le catene e suggella una rinnovata alleanza. Gasperini e Lookman uniti a sventolare alto e fiero il vessillo della loro Dea, pronti a marciare insieme verso il grande sogno chiamato Scudetto.

Fonte: Goldisegnati

A conferma di come il fato, beffardo e imprevedibile, non lasci mai nulla di intentato, l’incredibile errore di Vlahovic, stella spenta in rotta di collisione con Motta e simbolo di una Juventus in frantumi, che spiana la strada al colpo mortale di Lookman. Un gioco di specchi che lascia la Vecchia Signora doppiamente sconfitta e la cancella dalla corsa Scudetto. L’allievo Thiago si inchina a Gasp, il maestro. Ma la battaglia della Dea non è finita. All’orizzonte si staglia la capolista Inter, tre punti avanti e pronta a difendere il trono. Un altro duello da non sbagliare per gli orobici, un’altra notte per sognare. E forse, da giocare proprio con Lookman capitano, volto spietato della redenzione verso la gloria. Perché la storia può anche essere stata scritta nella notte di Torino, ma il finale è ancora tutto da vivere… e può essere leggendario.