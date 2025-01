Lazio-Bologna 3-0: il gol chirurgico di Zaccagni, ennesima perla di un leader sottovalutato

Serie A 2024-25, la Lazio schianta 3-0 il Bologna all'Olimpico e centra la settima vittoria consecutiva: Zaccagni certifica la propria leadership con una prova maiuscola

Anima e faro della Lazio di Marco Baroni, Mattia Zaccagni in questa stagione si è fatto simbolo di leadership e tecnica che ha preso le redini della squadra dopo l’addio di stelle come Immobile, Felipe Anderson e Luis Alberto. Arrivato a Roma ad agosto 2021, in quattro anni Zack si è gradualmente meritato i gradi del condottiero in campo. Un ruolo certificato dalla fascia da capitano al braccio.

Tra le prodezze che ben esemplificano questo percorso rientra senza dubbio la stoccata messa a segno contro il Bologna. Una gara che ha visto l’ex Hellas mettere in mostra tutto il suo repertorio. Prima il corner su cui si avventa come un rapace Gigot, che sigla la rete del vantaggio, poi, la magia. Partenza dalla fascia di competenza, quella mancina, movimento ad accentrarsi e destro chirurgico che infila la sfera nell’angolino basso alla sinistra di Ravaglia.

Un gol che non è solo un gesto tecnico e balistico da applausi, ma che incarna la determinazione e il talento dell’arciere biancoceleste e regala alla Lazio il settimo successo consecutivo tra campionato ed Europa, come non accadeva dal novembre 2017. Ad aggiornarsi è anche lo score personale di Zaccagni, che per la seconda volta in carriera va a segno per la terza gara consecutiva. Era successo a inizio 2024, ma è con questa marcatura e questa prestazione sotto lo sguardo vigile dell’aquila Olimpia che il capitano si cuce definitivamente addosso la leadership biancoceleste.