Serie A 22-23, Lecce-Fiorentina: le probabili formazioni

17-10-2022 08:32

La decima giornata di Serie A si chiude questa sera con il posticipo del Via del Mare tra Lecce e Fiorentina. Salentini in cerca di preziosi punti in chiave salvezza, viola che cercano di risalire una classifica non in linea con le aspettative di inizio stagione.

Tutti disponibili nella fila giallorosse, con l’eccezione rappresentata da capitan Hjulmand appiedato dal giudice sportivo. A sostituirlo nel cuore della mediana dovrebbe essere Blin. Tridente offensivo con Ceesay centravanti e Strefezza-Banda sugli esterni.

Italiano è senza lo squalificato Amrabat: al suo posto le chiavi del centrocampo saranno consegnate a Mandragora, con Barak e Bonaventura ancora preferiti a Duncan e Maleh. In attacco, ancora indisponibile Sottil: Italiano dovrebbe dare fiducia a Jovic.

PROBABILI FORMAZIONI

Lecce (4-3-3): Falcone, Gendrey, Umtiti, Baschirotto, Pezzella, Gonzalez, Blin, Bistrovic, Strefezza, Ceesay, Banda. All. Baroni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Mandragora, Barak, Kouame, Jovic, Gonzalez. All. Italiano