Serie A 22-23, Sampdoria-Roma: le probabili formazioni

17-10-2022 08:18

Calcio d’inizio questa sera a Marassi alle ore 18.30 tra Sampdoria e Roma. Blucerchiati a caccia di punti salvezza, mentre i giallorossi vogliono i tre punti per continuare a rimanere attaccati al treno delle prime della classe. Padroni di casa ultimi in classifica con soli tre punti, capitolini invece al sesto posto che in caso di successo scavalcherebbero Udinese e Lazio.

Stankovic non avrà Murillo e in difesa dovrà puntare su Ferrari. Per il resto sarà la classica formazione, con Audero in porta, Colley a completare la difesa e Bereszynski e Augello sulle corsie esterne. Caputo unica punta davanti supportata dal trio Gabbiadini, Sabiri e Djuricic.

Tra le fila della Roma in difesa spazio a Mancini, Smalling e Ibanez, mentre Zalewski e Spinazzola agiranno sugli esterni di centrocampo, con la rodata coppia Cristante-Matic al centro del campo. Senza Dybala, spazio al tridente composto da Pellegrini, Zaniolo e Abraham.

PROBABILI FORMAZIONI

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira, Rincon; Gabbiadini, Sabiri, Djuricic; Caputo. All. Stankovic.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho.