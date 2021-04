Serie A, 29esima giornata: tutti i giocatori indisponibili

Ecco l’elenco aggiornato di tutti i calciatori infortunati, squalificati o diffidati del campionato di Serie A, che non potranno scendere in campo per il 29° turno.

ATALANTA

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Freuler, Romero

INFORTUNATI:

Hateboer – Microfrattura al metatarso – Rientro fine aprile

BENEVENTO

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Foulon, Tuia

INFORTUNATI:

Nessuno

BOLOGNA

SQUALIFICATI:

Palacio – 1 giornata – Salta Inter (29ª)

DIFFIDATI:

Dijks, Soriano, Tomiyasu

INFORTUNATI:

Hickey – Operato a una spalla – Stagione finita

Mbaye – Fastidio muscolare – Da valutare

Santander – Operato al ginocchio – Rientro metà aprile

Skorupski – Positivo al coronavirus – Da valutare

CAGLIARI

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Ceppitelli

INFORTUNATI:

Ceppitelli – Fastidio muscolare – Da valutare

Rog – Operato per rottura del crociato – Campionato finito

Sottil – Problema al retto femorale – Rientro inizio aprile

Tramoni – Affaticamento alla coscia – Rientro inizio aprile

Tripaldelli – Affaticamento alla coscia – Da valutare

CROTONE

SQUALIFICATI:

Petriccione – 1 giornata – Salta Napoli (29ª)

DIFFIDATI:

Cuomo, Golemic, Pereira

INFORTUNATI:

Cigarini – Gonalgia – Rientro inizio aprile

FIORENTINA

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Bonaventura, Pulgar

INFORTUNATI:

Igor – Lesione all’adduttore e al pettineo – Rientro metà aprile

Kokorin – Lesione al retto femorale – Rientro metà aprile

GENOA

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Criscito, Ghiglione, Strootman, Pandev, Radovanovic

INFORTUNATI:

Pellegrini – Problema alla coscia – Rientro inizio aprile

INTER

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Barella, Bastoni, Brozovic, Lukaku

INFORTUNATI:

D’Ambrosio – Positivo al coronavirus – Da valutare

Vidal – Operato al menisco – Rientro inizio aprile

JUVENTUS

SQUALIFICATI:

Buffon – 1 giornata – Salta Torino (29ª)

DIFFIDATI:

Nessuno

INFORTUNATI:

Bonucci – Positivo al coronavirus – Da valutare

Demiral – Positivo al coronavirus e lesione al retto femorale – Da valutare

LAZIO

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Acerbi, Caicedo, Fares

INFORTUNATI:

Luis Alberto – Distorsione alla caviglia – Da valutare

Luiz Felipe – Edema osseo alla caviglia – Rientro fine aprile

MILAN

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Castillejo, Dalot, Rebic

INFORTUNATI:

Brahim Diaz – Problema al piede – Da valutare

Calabria – Lesione del menisco mediale – Rientro metà aprile

Leao – Lesione del bicipite femorale – Rientro inizio aprile

Maldini – Problema muscolare – Rientro inizio aprile

Mandzukic – Problema muscolare – Rientro inizio aprile

Romagnoli – Lesione del gemello mediale – Rientro inizio aprile

NAPOLI

SQUALIFICATI:

Koulibaly – 1 giornata – Salta Crotone (29ª)

DIFFIDATI:

Demme, Lozano, Mario Rui

INFORTUNATI:

Demme – Infiammazione al tibiale posteriore – Da valutare

Ghoulam – Operato per rottura del legamento crociato – Campionato finito

Ospina – Infrazione al dito della mano – Rientro metà aprile

PARMA

SQUALIFICATI:

Pezzella – 1 giornata – Salta Benevento (29ª)

DIFFIDATI:

Bruno Alves, Gagliolo

INFORTUNATI:

Brunetta – Tendinopatia ai flessori – Da valutare

Iacoponi – Operato al ginocchio – Da valutare

Inglese – Problema alla caviglia – Da valutare

Nicolussi Caviglia – Operato per rottura del crociato – Campionato finito

Valenti – Lesione al soleo – Da valutare

Zirkzee – Distorsione al ginocchio – Da valutare

ROMA

SQUALIFICATI:

Ibanez – 1 giornata – Salta Sassuolo (29ª)

Villar – 1 giornata – Salta Sassuolo (29ª)

DIFFIDATI:

Cristante, Mancini, Veretout

INFORTUNATI:

Cristante – Risentimento all’adduttore – Da valutare

Kumbulla – Lesione al menisco – Stagione finita

Mkhitaryan – Lesione al polpaccio – Rientro metà aprile

Smalling – Problema alla coscia – Rientro inizio aprile

Veretout – Lesione al flessore – Rientro inizio aprile

Zaniolo – Operato per rottura del legamento crociato – Rientro fine aprile

SAMPDORIA

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Yoshida

INFORTUNATI:

Ekdal – Problema muscolare – Da valutare

Torregrossa – Problema al soleo – Da valutare

SASSUOLO

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Berardi, Traoré

INFORTUNATI:

Ayhan – Positivo al coronavirus – Da valutare

Berardi – Risentimento all’adduttore – Da valutare

Bourabia – Problema muscolare – Rientro inizio aprile

Caputo – Lombalgia – Da valutare

Defrel – Risentimento agli adduttori – Da valutare

Romagna – Operato per rottura del tendine rotuleo – Rientro inizio aprile

SPEZIA

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Ferrer, Gyasi, Ricci

INFORTUNATI:

Ramos – Positivo al coronavirus – Da valutare

Saponara – Trauma contusivo-distorsivo al piede – Da valutare

TORINO

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Belotti, Linetty, Lukic

INFORTUNATI:

Lyanco – Lombalgia – Da valutare

Singo – Distrazione al retto femorale – Rientro metà aprile

UDINESE

SQUALIFICATI:

Nessuno

DIFFIDATI:

Musso

INFORTUNATI:

Deulofeu – Infiammazione al ginocchio – Rientro metà aprile

Jajalo – Operato per rottura del crociato – Campionato finito

Pussetto – Operato per rottura del crociato – Campionato finito

VERONA

SQUALIFICATI:

Dawidowicz – 1 giornata – Salta Cagliari (29ª)

DIFFIDATI:

Ceccherini, Lovato

INFORTUNATI:

Kalinic – Lesione al bicipite femorale – Rientro inizio aprile

Vieira – Lesione al bicipite femorale – Rientro inizio aprile

OMNISPORT | 02-04-2021 08:25