Serie A: 3-3 show tra Sassuolo e Napoli, finale da brividi

Termina con uno spettacolare 3-3 la sfida al Mapei Stadium tra Sassuolo e Napoli, partita delle 18.30 della 24esima giornata di Serie A. I padroni di casa chiudono il primo tempo in vantaggio per 2-1 grazie all’autorete di Maksimovic e al rigore di Berardi, nella ripresa reazione della squadra partenopea che ribalta il risultato con Di Lorenzo e Insigne prima del 3-3 finale al 95′ di Caputo su penalty. In classifica Napoli quinto a 44 punti, Sassuolo ottavo a 36.

LA GARA

Primo tempo frizzante, il Sassuolo ha le migliori occasioni in avvio, mentre il Napoli si vede annullare una rete di Insigne al 24′ dal Var per fuorigioco dell’attaccante azzurro. Al 34′ i padroni di casa passano in vantaggio grazie all’autorete di Maksimovic, che nel tentativo di deviare una punizione di Berardi beffa Meret. La reazione della squadra di Gattuso è immediata, e dopo quattro minuti Zielinski trova il pareggio con uno splendido sinistro a giro.

Nel finale di tempo i neroverdi tornano avanti: contatto in area tra Hysaj e Caputo, dal dischetto Berardi sigla il 2-1.

Emozione e spettacolo anche nella ripresa, Maksimovic ha una grande chance al 57′, poi è la squadra di De Zerbi a sfiorare il tris colpendo la traversa con Berardi al 68′, e il palo con Caputo al 70′. Il Napoli pareggia poco dopo: al 72′ Insigne sfugge a Maxime Lopez e trova al centro Di Lorenzo, che in spaccata fa 2-2.

Il Napoli ci crede e si butta in avanti alla ricerca dei tre punti: al 76′ Fabian Ruiz spreca tirando addosso a Consigli da posizione favorevole.

Finale al cardiopalma: al 90′ contatto in area emiliana tra Haraslin e Di Lorenzo, l’arbitro Varini non ha dubbi e assegna il penalty ai partenopei. Dagli undici metri Insigne firma il 3-2. Al 95′ arriva l’insperato 3-3 del Sassuolo, Manolas stende in area Haraslin, e dal dischetto Caputo segna il definitivo pareggio.

OMNISPORT | 03-03-2021 20:33