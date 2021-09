Serie A, ag. Rugani: "Alla Juventus credono in lui"

A Radio Punto Nuovo, l’agente del difensore bianconero Daniele Rugani, Davide Torchia, ha parlato del rapporto che lega il suo assistito alla Vecchia Signora. Un rapporto a volte frammentato, ma che non si è ancora spezzato nonostante l’arrivo a Torino forse troppo giovane.

Queste le sue parole:

“Daniele è arrivato troppo presto alla Juve: di solito, eccezion fatta per i fuoriclasse come de Ligt, in un top club si giunge intorno ai 25-26 anni, mentre lui è arrivato a Torino a 21, quando tra l’altro nella Juve c’erano Barzagli, Bonucci e Chiellini ai loro massimi livelli. Successivamente, inoltre, sono arrivati difensori di alto rango come Benatia, Demiral e lo stesso de Ligt. Malgrado ciò, Rugani ha totalizzato più di cento presenze in bianconero e la società non ha mai voluto cederlo definitivamente perché crede in lui. Troppo buono per fare il difensore? Oggi il calcio è cambiato rispetto al passato, c’è meno possibilità per il difensore di commettere fallo e quindi bisogna basarsi maggiormente sulle coperture preventive e sugli anticipi. Daniele è più da lettura che da intervento e questo cattura meno l’occhio rispetto ai difensori che entrano in scivolata”.

OMNISPORT | 08-09-2021 21:56