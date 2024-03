Serie A, anticipi e posticipi dalla 31a alla 33a giornata: derby Roma-Lazio al sabato pomeriggio

La sfida della capitale fissata per il 6 aprile alle ore 18, lunedì 22 aprile il confronto tra Milan e Inter che potrebbe dare aritmeticamente lo scudetto ai nerazzurri

20-03-2024 14:50

Si giocherà lunedì 22 aprile il derby tra Milan e Inter che potrebbe dare la vittoria aritmetica dello scudetto ai nerazzurri: raggiunto l’accordo tra Dazn e Sky, lo slittamento della stracittadina a lunedì è stato ufficializzato con la comunicazione dell’elenco degli anticipi e dei posticipi della Serie A dalla 31a alla 33a giornata. Altra novità il derby della capitale al sabato pomeriggio: Roma-Lazio si giocherà il 6 aprile alle ore 18.

Serie A, il derby Roma-Lazio al sabato

Serie A, Milan-Inter in posticipo lunedì 22 aprile

Il derby scudetto tra Milan e Inter si giocherà invece lunedì 22 aprile, alle ore 20:45. Dazn e Sky, insieme alla Lega Calcio di serie A, hanno risolto il problema relativo alla partita che, alla 33a giornata, potrebbe aritmeticamente dare il titolo di campioni d’Italia ai nerazzurri.

Come noto, Dazn detiene il diritto di scelta per le gare di ogni giornata e per quel turno era ovviamente interessata alla stracittadina di San Siro; lo slot del lunedì sera, però, è quello riservato a Sky Sport per una delle tre partite in co-esclusiva di cui detiene i diritti. Alla fine sarà Dazn a trasmettere l’incontro, con Sky che avrà in esclusiva l’anticipo del venerdì tra Cagliari e Juventus.

Serie A, anche Roma-Bologna posticipata per l’Europa League

Il derby si giocherà di lunedì per esigenza del Milan: il giovedì precedente, 18 aprile, i rossoneri saranno impegnati nel ritorno dei quarti di finale di Europa League contro la Roma e disputare il derby di domenica avrebbe lasciato alla squadra di Pioli meno di 72 ore di riposo. Per lo stesso motivo alla 33a giornata anche Roma-Bologna verrà disputata lunedì 22 aprile.

Serie A, nessun posticipo per Atalanta e Fiorentina

A differenza di Milan e Roma, le partite della 33a giornata di campionato di Atalanta (a Monza) e Fiorentina (a Salerno), ovvero delle altre due squadre impegnate giovedì 18 aprile in Europa, non sono state posticipate al lunedì dato che il 23 e il 24 aprile sono in programma le semifinali di Coppa Italia. Cagliari-Juventus e Genoa-Lazio sono state invece anticipate a venerdì 19.

Serie A, anticipi e posticipi dalla 31a alla 33a giornata

31a giornata

Venerdì 5 aprile, 20.45: Salernitana-Sassuolo

Sabato 6 aprile, 15.00: Milan-Lecce

Sabato 6 aprile, 18.00: Roma-Lazio

Sabato 6 aprile, 20.45: Empoli-Torino

Domenica 7 aprile, 12.30: Frosinone-Bologna

Domenica 7 aprile, 15.00: Monza-Napoli

Domenica 7 aprile, 18.00: Cagliari-Atalanta

Domenica 7 aprile, 18.00: Verona-Genoa

Domenica 7 aprile, 20.45: Juventus-Fiorentina

Lunedì 8 aprile, 20.45: Udinese-Inter

32a giornata

Venerdì 12 aprile, 20.45: Lazio-Salernitana

Sabato 13 aprile, 15.00: Lecce-Empoli

Sabato 13 aprile, 18.00: Torino-Juventus

Sabato 13 aprile, 20.45: Bologna-Monza

Domenica 14 aprile, 12.30: Napoli-Frosinone

Domenica 14 aprile, 15.00: Sassuolo-Milan

Domenica 14 aprile, 18.00: Udinese-Roma

Domenica 14 aprile, 20.45: Inter-Cagliari

Lunedì 15 aprile, 18.30: Fiorentina-Genoa

Lunedì 15 aprile, 20.45: Atalanta-Verona

33a giornata