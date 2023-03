Serie A, Atalanta e Udinese si fermano sullo 0-0

Pareggio senza reti fra le due formazioni al Gewiss Stadium nel secondo match del sabato di campionato.

04-03-2023 19:58

Diverse emozioni, ma alla fine nessun gol fra Atalanta e Udinese. È terminata infatti sullo 0-0 la gara del Gewiss Stadium di Bergamo fra le due formazioni in campo nel match del sabato alle 18 per la 25° giornata del campionato di Serie A. Un punto a testa che non muove più di tanto la loro classifica

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è in un momento delicato, dato che dopo le sconfitte contro Lecce e Milan non è ancora tornato alla vittoria. Nel primo tempo ci ha provato Koopmeiners, costretto poi a lasciare il campo per un infortunio muscolare. Bella occasione per gli ospiti con Lovric, che ha di fatto sprecato davanti a Musso.

Ritmo più alto nella ripresa fra le due squadre con una doppia grande occasione per Lookman, così come poi ci ha provato il subentrato Pasalic. L’Udinese di Andrea Sottil ha avuto una chance con Thauvin, ma nel finale i nerazzurri sono stati grandi protagonisti con Muriel e soprattutto con Toloi, fermato dal fantastico intervento di Silvestri.

Dopo cinque minuti di recupero il match è terminato così sullo 0-0. L’Atalanta resta così al sesto posto in classifica e sale a 42 punti, mentre l’Udinese è in nona posizione in compagnia del Monza a quota 32.