Serie A 2022-2023, Atalanta-Monza: le probabili formazioni

Lookman potrebbe tornare titolare, Gasperini schiera Koopmeiners e Pasalic con Hojlund unica punta. Sensi in lotta per un posto con Rovella

04-06-2023 08:57

L’Atalanta a caccia di un posto in Europa League oggi alle 21 contro il Monza di Palladino. Lookman potrebbe giocare di nuovo titolare, Gasperini confermerà Koopmeiners e Pasalic, con Hojlund unica punta. I brianzoli con il classico 3-4-2-1 con Mota e Caprari a sostegno di Petagna. In realtà, per Mota c’è un piccolo dubbio visto che si gioca il posto con Rovella e con Sensi.

Ecco le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Koopmeiners, Zappaccosta; Pasalic; Lookman, Højlund. All. Gasperini.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Mota; Petagna. All. Palladino.