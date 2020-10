Serie A: Atalanta sempre più da scudetto, schiantato il Cagliari

Terza vittoria in tre partite di campionato per l’Atalanta, che dopo i poker al Torino e alla Lazio schianta anche il Cagliari, travolto per 5-2. La squadra di Gasperini conferma la sua candidatura per lo scudetto imponendosi in casa con le reti di Muriel, Gomez, Pasalic, Zapata e Lammers.

La macchina da gol perfetta di Gasperini comincia il suo show al 7′ con la rete di Muriel su verticalizzazione di Palomino. I sardi pareggiano al 24′ con il neo acquisto Godin sugli sviluppi di un corner, ma poi i bergamaschi dilagano grazie a una splendida conclusione da oltre venti metri di Gomez al 28′, all’azione corale al 36′ che porta al gol Pasalic, e a Zapata che con un’azione personale centra il poker.

Nella ripresa Joao Pedro accorcia le distanze in contropiede, ma la Dea chiude i conti all’82’ con il neo acquisto Lammers, che da posizione defilata batte per la quinta volta Cragno sigillando il risultato sul 5-2.

L’Atalanta ha vinto tutte le prime tre partite stagionali di un campionato di Serie A per la prima volta nella sua storia. Lo riporta Opta. Con 13 gol, l’Atalanta ha superato il suo record di reti dopo le prime tre partite di una stagione.

La Dea è inoltre la prima squadra dal Milan nel 1972/73 a realizzare almeno 13 reti nelle prime tre partite di una stagione di Serie A.

OMNISPORT | 04-10-2020 14:32