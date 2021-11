Serie A, Atalanta-Spezia 5-2: Dea implacabile, le pagelle

20-11-2021 17:24

L’Atalanta riparte di slancio alla ripresa del campionato dopo la pausa per le Nazionali. Battuto 5-2 uno Spezia volenteroso, ma che alla lunga ha ceduto di fronte alla superiorità atalantina.

Gasperini decide schierare Ilicic dal primo minuto, sulla trequarti insieme ad Ilicic e alle spalle dell’unica punta Zapata. Thiago Motta risponde con il suo coraggioso 4-3-3, non optando per uno schieramento più prodente nonostante giochi in casa di una delle formazioni dal calcio più propositivo della Serie A.

Il coraggio premia subito gli aquilotti, in gol all’11 con Nzola dopo una conclusione di Verde deviata sulla traversa da Musso.

L’Atalanta però cresce con il passare dei minuti, riuscendo a pareggiare già al 18′ con Pasalic dopo un’azione dirompente sulla destra da parte di Zappacosta. La rimonta atalantina viene completata già nel corso del primo tempo: prima con un rigore prima fallito e poi trasformato sulla ripetizione da Zapata e poi con il secondo gol di giornata di un’ispirato Pasalic.

L’uno-due messo in atto dalla Dea nella parte finale della prima frazione di gioco gela lo Spezia, che rientra in campo nella ripresa con un atteggiamento meno intraprendente. Eccezion fatta per un’occasione di Nzola, i liguri creano pochi pericoli dalle parti di Musso.

L’Atalanta dal canto suo gestisce il vantaggio senza sprecare troppe energie e, nel finale, arrotonda ulterioremente il punteggio con i nuovi entrati Muriel e Malinovskyi. la rete del 5-2 di Nzola serve solo per le statistiche. Una vittoria piena dunque per la Dea, che arriva al meglio al match di Champions League contro lo Young Boys.

TABELLINO E PAGELLE

ATALANTA-SPEZIA 5-2

Marcatori: 11′ Nzola (S), 18′ Pasalic (A), 38′ rig. Zapata (A), 41′ Pasalic (A), 83′ Muriel (A), 89′ Malinovskyi (A), 91′ Nzola (S)

ATALANTA (3-4-2-1): Musso 6; Palomino 6, Toloi 6, Djimsiti 6; Zappacosta 7 (88′ Scalvini sv), Koopmeiners 6.5 (60′ Pessina), De Roon 6, Maehle 6.5; Ilicic 6.5 (60′ Malinovskyi 6.5), Pasalic 7.5 (87′ Piccoli sv); Zapata 7 (79′ Muriel 6.5). All. Gasperini

SPEZIA (4-3-3): Provedel 5; Amian 5, Erlic 5, Hristov 5, Bastoni 5; Sala 5 (64′ Reca sv), Kovalenko 5.5 (64′ Colley 6), Maggiore 5.5; Verde 5.5 (52′ Manaj 5.5), Nzola 7, Gyasi 5.5 (81′ Podgoreanu sv). All. T. Motta

Arbitro: Abisso

Ammoniti: Gyasi (S), Sala (S), Hristov (S), Pasalic (A)

Espulsi: –

OMNISPORT