Serie A, Baroni è sereno: "Ottimo primo tempo"

21-01-2023 18:47

La matricola Lecce gira la boa a quota 20, ma i risultati positivi lontano dal Salento restano 5.

Marco Baroni commenta così la sconfitta (e la prestazione) di Verona: “Nei primi 45′ la squadra ha fatto un calcio di personalità, di idee e sviluppo contro una squadra che era in difficoltà: abbiamo avuto occasioni importanti e preso un gol evitabile. Nella ripresa non siamo andati in confusione, perché siamo entrati molte volte in area, difettando in consapevolezza, ma sul 2-0 la partita si è complicata, ci sono stati infortuni che ci hanno penalizzato. Sulla fiducia che hanno acquisito hanno fatto una partita veemente, cattiva e determinata”.

Il girone d’andata salentino è comunque importante, lo dicono i numeri: “Non mi piace guardare queste cose, la squadra è cresciuta. Manca un pizzico di determinazione: venire a Verona e giocare un primo tempo così mi fa stare tranquillo; inizia adesso un nuovo campionato, avremo due incroci di bassa classifica e ci sarà il mercato, mi aspetto un ritorno intenso.