Serie A basket: Milano cade a Pesaro, Sassari batte Venezia

In gara 3 l'Olimpia perde 88-83 in casa della VL e non chiude la serie. La Dinamo batte la Reyer e va sul 2-1.

18-05-2023 22:54

Nella prima gara in trasferta della serie playoff l’Olimpia Milano non è riuscita a chiudere i conti contro la Carpegna Prosciutto Pesaro. Nella sfida in programma alla Vitrifrigo Arena, la squadra campione d’Italia in carica ha infatti perso 88-83 in casa della Victoria Libertas. La formazione marchegiana non si è così arresa e adesso il punteggio nel quarto di finale è di 2-1 per Milano.

Partita combattuta già nel primo quarto con l’Olimpia che ha chiuso in vantaggio il parziale sul 24-22 grazie alla tripla di Baldasso. Nel secondo il vantaggio di Milano era salito anche in doppia cifra, ma poi con i punti di Totè e Delfino all’intervallo lungo si è andati sul 42-36 per la squadra di coach Ettore Messina.

Pesaro è così partita forte nel terzo quarto, arrivando anche al -1. Ma grazie a Napier, Milano ha chiuso il periodo in vantaggio sul 66-61. Solo che nell’ultimo periodo Pesaro è salita davvero in cattedra con Charalampopoulos, Moretti e Daye autore del sorpasso. Scatenato nel finale Abdur-Rahkman e alla fine è 88-83 per i padroni di casa. 2-1 per Milano, gara 4 sempre a Pesaro in programma sabato.

Nell’altro incontro della serata vittoria netta in casa per la Dinamo Sassari, che ha superato la Reyer Venezia con il punteggio finale di 80-69. Banco di Sardegna avanti di sei punti all’intervallo lungo, ma poi nel terzo periodo un gran bel parziale che li ha portati sul +16, diventati poi 11 all’ultima sirena. 2-1 per Sassari nella serie su Venezia, gara 4 di nuovo in Sardegna sabato.