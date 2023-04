Serie A basket: perdono Milano e Bologna, Tortona si avvicina

L'Olimpia cede in casa a Venezia, la Virtus cade a Trieste. La rivelazione dell'anno vince contro Brindisi.

02-04-2023 23:04

Turno di campionato ricco di sorprese per la Serie A di basket. Nel 24° turno arrivano infatti le sconfitte sia dell’Olimpia Milano che della Virtus Bologna. I campioni d’Italia in carica perdono 73-76 in casa contro la Reyer Venezia nella serata di celebrazione della carriera di Dan Peterson.

Perde anche la Virtus Bologna capolista, 80-78 a Trieste. La Segafredo ha così quattro punti di vantaggio su Milano e su Tortona, che ha battuto 81-77 Brindisi. Vittorie anche per Verona, Reggio Emilia, Trento e Treviso. Brescia vincente nell’anticipo del sabato.

Risultati 24° turno:

Tortona-Brindisi 81-77

Verona-Sassari 87-74

Reggio Emilia-Scafati 78-70 dts

Trieste-Virtus Bologna 80-78

Milano-Venezia 73-76

Pesaro-Trento 70-84

Treviso-Varese 95-97

Napoli-Brescia 69-72 (sabato)

Classifica: Virtus Bologna 38; Milano, Tortona 34; Sassari, Varese 28; Brindisi 26; Trento, Venezia, Pesaro 24; Brescia, Trieste, Treviso 20; Verona, Scafati, Napoli, Reggio Emilia 16.