Serie A, basta Abraham alla Roma: Torino ko all'Olimpico

28-11-2021 20:04

Una Roma operaia piega per 1-0 il Torino nel primo posticipo della quattordicesima giornata di Serie A. La squadra di Mourinho trova il vantaggio alla prima vera occasione con Abraham, poi controlla il match, conducendo una partita sulla difensiva: in classifica i giallorossi sono quinti a 25 punti, la squadra di Juric è tredicesima a 17.

Serie A, Roma-Torino: vantaggio di Abraham, Mourinho perde Pellegrini

Il Torino conduce il gioco, ma non riesce a rendersi pericoloso con Belotti e Brekalo, mentre la squadra di Mourinho attende e riparte. I giallorossi perdono al quarto d’ora capitan Pellegrini per un problema muscolare, dentro Carles Perez. La Roma passa alla prima vera occasione gol: al 32′ Mkhitaryan verticalizza in area, il velo di Zaniolo spiazza i centrali granata e Abraham con un tiro preciso porta avanti i suoi.

Nel finale di tempo l’arbitro Chiffi assegna un rigore ai padroni di casa, poi annullato per fuorigioco dopo una lunga consultazione al Var (quasi cinque minuti). Prima dell’intervallo Milinkovic-Savic nega il raddoppio ad Abraham.

Serie A, Roma-Torino: giallorossi in difesa, il Toro non sfonda

La squadra di Juric prova a fare la partita anche nella ripresa, ma non riesce a creare pericoli degni di nota. Mourinho invece cerca di congelare il match, abbassando i ritmi del gioco e chiudendo tutti gli spazi agli attaccanti del Torino. Rare le ripartenze della Roma: al 67′ Mkhitaryan riesce a servire El Shaarawy che però manda alto.

Triplo cambio per il Toro al 77′: Juric rivoluziona la squadra e inserisce Pjaca, Zaza e Baselli, e poco dopo dà spazio anche a Sanabria, dentro per Belotti, fuori per un problema muscolare. Mourinho risponde con una mossa difensiva, Vina in campo per El Shaarawy. La Roma si rintana in difesa e si prende i tre punti senza più soffrire.

OMNISPORT