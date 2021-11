LIVE ROMA - TORINO 0-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Olimpico

Città: Roma

Capienza: 72698 spettatori17:41

La Roma ospita il Torino in questa sfida delle 18.00 di questa domenica di Serie A: la squadra di Mourinho alla ricerca dei tre punti per avvicinarsi alla zona Champions, Toro per allontanare la zona retrocessione.17:41

Sono ufficiali le formazioni della partita: ROMA con il 3-5-2, Rui Patricio - Mancini, Smalling, Ibanez - Karsdorp, Diawara, Mkhitaryan, Pellegrini, El Shaarawy - Zaniolo, Abraham.17:42

A disposizione della ROMA: Boer, Shomurodov, Bove, Mayoral, Zalewski, Viña, Kumbulla, Reynolds, Darboe, Afena-Gyan, Fuzato, Pérez.17:44

La formazione del TORINO: 3-4-2-1 per gli ospiti, Milinkovic-Savic - Djidji, Bremer, Buongiorno - Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda - Praet, Brekalo - Belotti.17:43

A disposizione del TORINO: Pjaca, Ola Aina, Rincón, Baselli, Linetty, Zima, Sanabria, Kone, Zaza, Berisha, Gemello, Izzo.17:46

Mourinho si affida ancora al 3-5-2, Diawara da mediano, Pellegrini e Mkhitaryan da mezzali, Zaniolo a supporto di Abraham. El Shaarawy da quinto di destra, con compiti di attacco.17:47

Juric conferma il suo 3-4-2-1 con Brekalo e Praet alle spalle del Gallo Belotti, Singh e non Ola Aina sulla fascia, Buongiorno da terzo di difesa.17:48

Roma e Torino non pareggiano in Serie A da dicembre 2015: da allora otto successi giallorossi e tre granata – dal 2016 in avanti la Roma è la squadra affrontata più volte dal Torino (11) tra quelle con cui non ha mai pareggiato nel massimo campionato.17:48

Dirige il match l'arbitro Daniele Chiffi.17:49

1' INIZIA ROMA - TORINO! Primo pallone per gli ospiti.18:03

2' Roma con la classica divisa rossa con numeri gialli, Torino in bianco.18:05

3' Punizione di Pellegrini, controllo e conclusione di Ibanez con la palla che termina altissima sopra la traversa.18:06

4' Angolo per il Torino, Brekalo pronto a mettere in mezzo, Chiffi ferma il gioco per chiedere calma.18:07

5' Cross basso di Brekalo, respinge El Shaarawy che fa ripartire la Roma.18:08