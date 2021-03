Serie A, Bologna-Sampdoria: la pacatezza di Claudio Ranieri

Domenica all’ora di pranzo andrà in scena Bologna-Sampdoria, partita valida perla 27a giornata di Serie A Tim. La Sampdoria non trova il successo a Bologna in Serie A dal novembre 2003 (0-1 con gol di Cristiano Doni): nelle ultime 11 trasferte contro i rossoblú per i blucerchiati cinque pareggi e ben sei sconfitte (incluse quelle nelle ultime cinque partite in ordine di tempo).

In conferenza stampa, il tecnico blucerchiato Claudio Ranieri ha parlato delle recenti prestazioni della Samp in Serie A, che ha raccolto due punti nelle ultime due gare di campionato e non colleziona tre pareggi consecutivi in Serie A da dicembre 2014, quando in panchina c’era proprio Sinisa Mihajlovic:

“Quando prendi gol al 95′ ti dispiace perchè con due punti in più stavamo in una posizione ancor più tranquilla. Non siamo ancora salvi, sono 9 giornate che siamo dalla parte sinistra e vogliamo restarci, ma dobbiamo lottare. Ci stiamo preparando bene, stiamo facendo bene nonostante non vinciamo da un mese. Bologna? Hanno molta qualità in attacco, dobbiamo fare una partita fatta bene. Loro sanno giocare bene in velocità e senza punti di riferimento”.

Una peculiarità della squadra di Sir Claudio è quella di riuscire ad andare in gol con tantissimi giocatori diversi:

“Sono felice che portiamo al gol più uomini, sono felice di questo ma soprattutto se portiamo a casa i tre punti a disposizione. Prima o poi vinceremo anche noi all’ultimo secondo, non dobbiamo arrenderci o dare nulla di scontato. Dobbiamo lottare fino all’ultimo secondo. Non stiamo sempre in grandissima forma, è normale, ma noi non dobbiamo mollare”.

Una battuta finale sul modulo della Samp, il 4-4-2 che ormai sembra essere finito davvero fuori moda:

“Il 4-4-2 non sembra paga come dovrebbe, ho la fortuna di allenare una squadra che sa cambiare il sistema di gioco in corso. Dunque non mi pongo il problema, so che possiamo cambiare”.

OMNISPORT | 12-03-2021 15:04