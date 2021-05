Serie A, Cagliari-Fiorentina: le probabili formazioni

Alle ore 18.00 si apre in Sardegna, il 36° turno di Serie A. Il margine di quattro punti sul Benevento assicurano al Cagliari una certa tranquillità in vista delle prossime tre partite. La salvezza potrebbe addirittura arrivare in anticipo nel caso in cui Joao Pedro e compagni battessero la Fiorentina e, contemporaneamente, i giallorossi di Inzaghi non cogliessero un’improbabile successo sul campo di un’Atalanta proiettata verso la Champions. Quasi salvi anche i viola di Beppe Iachini, ai quali basterebbe anche un pareggio per far svanire definitivamente la paura.

Zappa si candida per una maglia da titolare nel Cagliari, non essendo al meglio Lykogiannis: contro i viola i due esterni di Semplici saranno lui e Nandez. In mezzo, invece, duello tra Duncan e Deiola, con il primo in vantaggio. Davanti Pavoletti dovrebbe spuntarla un’altra volta su Simeone. Tutti a disposizione per Iachini, che ritrova il brasiliano Igor per la fascia sinistra, dove con ogni probabilità sarà preferito a Biraghi.

PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Duncan, Marin, Nainggolan, Zappa; Pavoletti, Joao Pedro. All. Semplici

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Caceres, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Igor; Vlahovic, Ribery. All. Iachini

OMNISPORT | 12-05-2021 09:58