Serie A, Cagliari-Parma: le probabili formazioni

Sarà il match che chiuderà il sabato quello tra Cagliari e Parma che si giocherà alla Sardegna Arena alle ore 20:45. La squadra di Semplici ha perso quattro partite consecutivamente, l’ultima sul campo dell’Inter per 1 a 0 con la rete di Darmian. La formazione di D’Aversa è uscita sconfitta nel match contro il Milan che si è giocato al Tardini per 3 a 1 con i gialloblù che però non hanno demeritato. La formazione isolana è al momento in 18esima piazza con 22 punti, per i ducali due lunghezze in meno e penultimo posto in classifica.

Sono molte le assenze per Semplici in vista di questo match. Mancherà sicuramente Rog che ha terminato la stagione anzitempo e Sottil. Saranno da valutare le condizioni di Ceppitelli, Deiola e Tramoni. Ancora positivo al Covid-19 Cragno che spera di negativizzarsi prima del match.

Infermeria colma per D’Aversa che avrà a che fare con molte assenze in questo attesissimo match. Sicuramente out Nicolussi Caviglia così come Zirkzee e Sprocati. Da valutare le condizioni di Iacoponi, Inglese, Brunetta, Mihaila. Non ci sarà per squalifica Gagliolo.

PROBABILI FORMAZIONI

Cagliari (3-5-2): Vicario; Klavan, Godin, Rugani; Nandez, Marin, Nainggolan, Duncan, Lykogiannis, Pavoletti, Joao Pedro. All. Semplici

Parma (4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Bruno Alves, Pezzella; Kucka, Kurtic, Hernani; Man, Pellè, Gervinho. All. D’Aversa

OMNISPORT | 16-04-2021 10:23