D'Aversa: "Abbiamo buttato la partita nel primo tempo"

“Non siamo stati bravi a sfruttare la superiorità, non abbiamo concretizzato le azioni. Siamo stati timidi nel primo tempo, contro una squadra forte ma in difficoltà dopo la sfida con la Sampdoria. Se si vanno ad analizzare i numeri non meritavamo la sconfitta, la partita l’abbiamo buttata nel primo tempo”. Così il tecnico del Parma Roberto D’Aversa si rammarica per la sconfitta casalinga per 3-1 contro il Milan.

“La squadra è migliorata, ma preferirei avere qualche punto in più rispetto ai numeri – ha continuato D’Aversa -. Deve cambiare l’atteggiamento. Abbiamo perso 3-1, ma potevamo giocarla meglio. Sul terzo gol abbiamo forzato la giocata e abbiamo commesso errori che in passato non avremmo commesso. Basta un episodio per far cambiare un match e una stagione. Dobbiamo essere più bravi per cercare l’episodio a favore, ultimamente non siamo andati molto alla ricerca dell’episodio”.

OMNISPORT | 10-04-2021 22:08