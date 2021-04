Serie A, Cagliari-Roma: Fonseca sempre sotto esame

La Roma subisce la decima sconfitta stagionale. Contro il Cagliari è arrivato un bruttissimo 3-2 in casa dei sardi che fa respirare un po’ la classifica di Semplici & Co ma che inguaia duramente la Roma di Paulo Fonseca, che in settimana avrà anche la sfida contro il Manchester United per l’andata delle semifinali di Europa League.

Questo il commento di Fonseca:

“Non è stata una questione di atteggiamento. Col Torino abbiamo buttato il risultato, oggi no. Abbiamo preso un gol dopo 4 minuti, la squadra ha reagito bene e giocato con intensità contro un Cagliari più basso. Abbiamo pareggiato, provando ad avvicinarci alla loro area. Nel secondo tempo su un nostro errore il loro gol del 2-1 ha reso le cose più difficili. Rispetto a Torino oggi abbiamo avuto un altro atteggiamento”.

L’ennesima sconfitta mette sempre di più sotto esame Paulo Fonseca, che ormai da mesi vive con una spada di damocle sopra la testa. Ed è lo stesso tecnico portoghese ad ammetterlo:

“Lo sono sempre stato, ora devo pensare alla partita col Manchester che per noi è troppo importante”.

Una domanda sulla sfida che aspetta la Roma contro lo United, una squadra che in questo anno sta lentamente ritrovando le solidità di un tempo:

“E’ vero che sono forti in contropiede, se andiamo lì e pensiamo solo a difendere sarà difficile. Sarà importante tenere la palla e non lasciarli costruire, vogliamo difendere bene in tutte le zone. Se pensiamo di andare a Manchester per abbassare la linea avremo difficoltà. La squadra deve mostrare personalità e tenere la palla”.

OMNISPORT | 25-04-2021 20:38