Serie A, Capello: "La Juve ha preso il più grande"

31-01-2022 11:32

L’ex tecnico di Milan e Juventus Fabio Capello ha parlato del calciomercato invernale della nostra Serie A dalle colonne del Messaggero:

“È stata una sessione importante. La Juventus ha dovuto anticipare i tempi. Per recuperare terreno, Vlahovic o Haaland erano i nomi sui quali puntare. Ha preso il primo: grande affare. Si è mossa anche l’Inter, poi la Roma, il Torino, la stessa Fiorentina e le squadre che lottano per non retrocedere: una bella giostra. Mi pare un buon segnale che non siano partiti talenti che danno valore al campionato. È l’uomo che può incidere in modo determinante nei prossimi mesi”.

“Non penso alla lotta per il titolo perché l’Inter ha un buon vantaggio, ma la Juve con il centravanti serbo prenota la qualificazione in Champions e diventa la mina vagante di quella attuale. La risalita di Allegri mi pare inevitabile anche alla luce della prestazione in casa del Milan. Per la prima volta dopo mesi si è vista una squadra compatta, con la mentalità di chi ha le idee chiare. L’Inter ha preso Gosens pensando alla Champions e anche alla prossima stagione. È un investimento per il presente e per il futuro“.

OMNISPORT