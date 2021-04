Serie A, cinque squalificati dopo la 32ª giornata: Ronaldo entra in diffida

Sono cinque i giocatori di Serie A squalificati, tutti per una giornata , dal Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea dopo la 32a giornata di campionato, in attesa dei posticipi Roma-Atalanta e Napoli-Lazio.

Si tratta di Radja Nainggolan (Cagliari), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Ivan Radovanovic (Genoa), Stefano Sturaro (Hellas Verona) e Fiip Djuricic , che hanno ricevuto un’ammonizione da diffidati e dovranno quindi saltare la prossima giornata di campionato.

Sette invece i giocatori entrati in diffida, tra i quali Cristiano Ronaldo , ammonito per la quarta volta in stagione durante la partita contro il Parma.

Gli altri neo-diffidati sono Kouamé e Martinez Quarta (Fiorentina), McKennie (Juventus), Hernani (Parma), Marchizza (Spezia) e Nkoulou (Torino).

