17-01-2023 18:18

La Cremonese tenta di dare una svolta al proprio campionato. Dopo aver esonerato Alvini e aver chiamato il mago delle salvezze Davide Ballardini, ora gli uomini mercato del club lombardo puntano a rinforzarsi in attacco, per cercare la prima vittoria in stagione e provare a lottare davvero per la salvezza.

Come riporta Sky Sport, la Cremonese starebbe pensando a Kevin Lasagna, attaccante al momento in forza all’Hellas Verona. Questa pista starebbe diventando sempre più concreta, nei prossimi giorni si attendono eventuali novità.

Al momento la Cremonese è ultima in classifica, e sembra molto lontana dal poter ambire alla salvezza in questa stagione.