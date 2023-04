Serie A 2022-2023, Cremonese-Atalanta: le probabili formazioni

Ballardini si affida alla coppia Tsadjout – Dessers. Tra i bergamaschi probabile una nuova panchina per Lookman

01-04-2023 09:48

Apre la 28esima giornata di Serie A, oggi alle 15, la partita tra Cremonese e Atalanta. Opposti obiettivi, naturalmente, con i padroni di casa che vedono sempre molto lontana la salvezza. Ballardini propone il duo Tsadjout – Dessers davanti, con Galdames in mediana. Gasperini risponde con Ederson in mezzo e Pasalic trequartista dietro a Zapata-Hojlund, cecchino infallibile con la sua Nazionale. Lookman di nuovo in panchina, non c’è Koopmeiners.

Ecco le probabili formazioni:

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Galdames, Benassi, Valeri; Tsadjout, Dessers. All. Ballardini.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Pasalic; Højlund, Zapata. All. Gasperini.