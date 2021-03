Serie A, Crotone-Bologna: le formazioni ufficiali

Crotone e Bologna si affronteranno, alle 15:00, allo stadio Scida per la 28° giornata di Serie A. Il Crotone ha subito 36 gol nel primo tempo, più di ogni altra squadra in questo campionato – il Bologna ha subito quattro reti negli ultimi 15 minuti di gioco, nessuna squadra ha fatto meglio.

Situazione di classifica disperata per il Crotone, ultimissimo e a cui serve un miracolo per mantenere la categoria. Il Bologna invece, con tantissimi giovani in squadra, si trova abbastanza tranquillo al 12° posto con 31 punti.

Cosmi, senza Ounas, si affida all’attacco a tre con Messias, Simy e Di Carmine. Torna Benali dal 1′ a centrocampo. Molina sostituisce Reca sulla sinistra. Mihajlovic cambia leggermente attacco: Orsonlini per Skov Olsen, confermati invece Soriano e Barrow dietro a Palacio.

Le formazioni ufficiali:

CROTONE (3-4-3): Cordaz; Djidji, Golemic, Cuomo; Pedro Pereira, Benali, Petriccione, Molina; Messias, Simy, Di Carmine. All. Cosmi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Soumaoro, Danilo, Dijks; Svanberg, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

OMNISPORT | 20-03-2021 14:11