Serie A, Crotone-Sampdoria: le probabili formazioni

Nelle serata di mercoledì scenderanno in campo all’Ezio Scida due squadre che oggettivamente poco devono chiedere al campionato, ma che tengono a chiudere bene per questioni di orgoglio, il Crotone e per questioni di progetto, la Sampdoria. I calabresi, condannati alla Serie B, cercheranno di trovare una vittoria che manca dal match casalingo contro il Torino del 7 Marzo; gli uomini di Ranieri invece vorranno dare continuità alla vittoria ottenuta nell’ultimo turno, in casa, contro l’Hellas Verona.

Serse Cosmi, costretto a fare a meno di Marrone e Benali, dovrebbe varare il 3-5-2 con tandem avanzato Ounas-Simy e Messias libero di portarsi sulla trequarti.

Claudio Ranieri potrebbe rilanciare Candreva sulla destra con Damsgaard a sinistra, sorretti dal duo in mediana Adrien Silva-Thorsby.

PROBABILI FORMAZIONI

Crotone (3-4-1-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Pereira, Messias, Petriccione, Molina, Reca; Ounas, Simy. All. Cosmi.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri.

OMNISPORT | 20-04-2021 09:53